В поезде московского метро в субботу на подъезде к станции Славянский бульвар несколько человек устроили потасовку, однако вскоре вмешались другие пассажиры и разняли драчунов.

В поезде московского метро в субботу на подъезде к станции "Славянский бульвар" несколько человек устроили потасовку.Вскоре на женские крики, призывающие помощь, отреагировали другие пассажиры и разняли драчунов.Причина конфликта остается неизвестной, однако на видео слышно, как один из участников потасовки говорит другому: "Он же провокатор! Он свое найдет!"В конце досталось и очевидцу, запечатлевшему конфликт на камеру мобильного телефона — его заметили и заставили прекратить съемку.