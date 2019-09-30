Актриса Елена Корикова вступилась за коллегу Анастасию Заворотнюк, рак которой вся страна обсуждает уже несколько недель. Артистка уверена, что слухи и сплетни могут лишить жизни.

Актриса Елена Корикова вступилась за коллегу Анастасию Заворотнюк, рак которой вся страна обсуждает уже несколько недель. Артистка уверена, что слухи и сплетни могут лишить жизни.Корикова и сама сталкивалась в жизни с похожими ситуациями. Она рассказала, что гадкая статья в газете добила режиссера Алексея Сахарова. Среди восторженных отзывов в прессе появился всего один текст с критикой на очередную работу деятеля кино."После прочтения, как рассказала его жена, Алексею Николаевичу стало плохо с сердцем, и он умер. А"этот", кто написал, наверное до сих пор живет. Только как он с этим живет?" – вопрошает актриса. Судя по всему, она считает, что та же участь может ждать и больную раком Анастасию Заворотнюк.По словам Кориковой, знаменитости не могут спокойно обратиться ко врачу, пойти в полицию – все предается огласке. Она уверена, что пресса получает информацию сразу, как только где-то мелькает известная фамилия."Они разрушают жизнь людям искусства, лишая нас работы, личной жизни, а иногда и самой жизни" – сокрушается Корикова.Артистка обратилась к министру культуры России Владимиру Мединскому. Она попросила защитить артистов от нападок желтой прессы на законодательном уровне. "Тогда в нашей стране будет процветать искусство, а не сплетни о людях, которые его создают", – уверена она.Напомним, что , предположительно, диагностировали около года назад. Сначала она лечилась за границей, потом ее отдали в руки московских врачей.Ее состояние оценивается как тяжелое. По предварительным данным, ей провели две операции. Родственники отказываются в подробностях рассказывать о диагнозе Анастасии Заворотнюк.