Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заступился за спортсменов, высмеянных их коллегой Андреем Аршавиным. Футболист нелестно высказался после известия о том, что Мамаев и Кокорин не останутся без работы.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян заступился за спортсменов, высмеянныхих коллегой Андреем Аршавиным. Футболист нелестно высказался после известия о том,что Мамаев и Кокорин не останутся без работы.Собеседник "Дни.ру" признался, что если бы ему ещепару лет назад сказали, что Павел Мамаев будет играть за клуб "Ростов", он бысильно удивился такому выбору игрока. "Однако за это время произошли события,за которые Кокорину и Мамаеву пришлось отсидеть некоторое время в тюрьме", -напомнил он."Я уверен, что на выбор Павла повлияло то, что "Ростов"лидирует в чемпионате России, да и тот факт, что возглавляет команду ВалерийКарпин. Как мы с вами знаем, после выхода из тюрьмы обычно люди не могут найтиработу, а тут мгновенно Мамаев и Кокорин ее обрели, причем в клубах, которыеявляются лидерами чемпионата России", – отметил эксперт.Вадим Манукян констатировал, что Кокорин остался в "Зените",а Мамаев из одного южного города переехал в другой. "И пусть Андрей Аршавиниронизирует по этому поводу, но каждый имеет право на второй шанс", -резюмировал эксперт.Ранее бывший игрок"Зенита" и сборной России Андрей Аршавин оценил востребованность . "Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час вдень гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются залюдей, которые вышли из тюрьмы", – едко заявил спортсмен в эфире телеканала"Матч Премьер".Отметим, что наряду стеми, кто поддерживает есть многочисленная армия тех, ктотравит футболистов, считая, что они легко отделались за содеянное. Напомним, футболистывышли на свободу 17 сентября. С октября прошлого года они отбывали наказание заучастие в двух драках в центре Москвы. Сначала спортсмены находились в СИЗО"Бутырка", а летом были этапированы в колонию общего режима.