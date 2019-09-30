По имеющейся информации, злоумышленники организовали нелегальный канал поставки золота с приисков Республики Саха (Якутия) в Московский регион...

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота.Установлено, что злоумышленники похищали на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии золотосодержащее сырье, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации.Затем в кустарных лабораториях, расположенных на территории столицы, золото химическим путем доводили до качества 585 пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных изделий.По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 191 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято более 26 килограммов золота общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей.В настоящее время задержаны четверо сообщников, им предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один заключен под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк