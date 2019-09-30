В историческом парке "Сказка", который находится на территории национального парка Мещера появилась Избушка Бабы Яги, сообщает ГусьИнфо

В историческом парке "Сказка", который находится на территории национального парка Мещера появилась Избушка Бабы Яги, сообщает ГусьИнфо.Ее создал мастер Игорь Володин. Напомню, весной этого года здесь стартовал проект "Загляни в сказку" благотворительного фонда поддержки и защиты детей и материнства «Шаг в жизнь». Мастера - резчики создают новые и восстанавливает старые деревянные скульптуры на территории парка. В конце семидесятых годов прошлого века для работников Кварцевого завода здесь была создана зона отдыха с прудами, пляжами, местами для рыбалки и деревянными скульптурами. Но , к сожалению, вся эта красота не пережила лихих девяностых- парк оказался заброшенным. Сейчас лесная "Сказка" стараниями неравнодушных людей возрождается к новой жизни.Игорь Володин, мастер-резчик: "В парке планируется сделать скульптуру Василиса с олененком, леший с вороной, грибы - готовы уже - грибы-эмоции для маленьких детей, так же планируется песочница - порядка четырех скульптур, дальше - богатырь со змеем Горынычем, будет водяной."