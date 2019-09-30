Президент Украины Владимир Зеленский готовится совершить официальный визит в США, где, скорее всего, уже во второй раз встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Однако для украинской власти этот визит может стать крайне серьезным испытанием.

Президент Украины Владимир Зеленский готовится совершить официальный визит в США, где, скорее всего, уже во второй раз встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Однако для украинской власти этот визит может стать крайне серьезным испытанием.К Украине оказалось приковано внимание многих политиков и экспертов в США. Однако радоваться такому положению вещей явно не стоит, поскольку ничего хорошего украинцам это не сулит."Разворачивающиеся события по противостоянию в США двух крупнейших лагерей якобы с прямым участием Украины отодвигают ее интересы даже не на второй план", – цитирует украинского политолога, координатора запрещенного на Украине объединения "Боротьба" Евгения Голышкина. "Зеленский будет вынужден договариваться с действующим президентом США Дональдом Трампом явно не на правах равного международного партнера", – добавил он.Материал дополняется.