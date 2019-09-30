Фигурант приехал во Владимирскую область специально, чтобы совершить кражу.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Нижегородской области. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В конце апреля текущего года в дежурную часть полиции обратился представитель одного из сетевых магазинов электронно-вычислительной техники, сообщивший, что в ходе ревизии обнаружил пропажу товара: графического планшета и наушников. Сумма причиненного ущерба превысила 6 500 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения, определили промежуток времени, в который товар был похищен с витрины, а также приметы предполагаемого злоумышленника.Фигурант был задержан сотрудниками МО МВД России «Муромский» на территории соседнего региона и дал признательные показания, пояснив, что специально приехал в Муром, чтобы совершить кражу.Похищенное имущество подозреваемый реализовал.В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб на сумму 5115 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.