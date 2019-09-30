Российский иллюзионист Сергей Воронцов во время репетиции шоу Трюки Гудини получил серьезную травму руки. Из-за этого он вынужден перенести программу, которая намечена на 3 октября.

Российский иллюзионист Сергей Воронцов во время репетиции шоу "Трюки Гудини" получил серьезную травму руки. Из-за этого он вынужден перенести программу, которая намечена на 3 октября.Об этом артист написал на своей странице в Instagram. По его словам, инцидент случился в ночь с 29 на 30 сентября во время репетиции нового номера. Воронцов рассказал, что сильно повредил руку, порвал мягкие ткани, а также сухожилие на правой руке. По его словам, шоу с 3 октября будет перенесено на другой день. Российский иллюзионист отметил, что в настоящее время делает все, чтобы скорей привести руку в порядок и вернуться на сцену с новым шоу.Шоу Сергея Воронцова "Трюки Гудини" посвящено 145-летию американского иллюзиониста. Ранее сообщалось, что индийский подражатель фокусника захлебнулся и утонул во время исполнения сложного трюка.