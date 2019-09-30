Телеведущая рассказала о переоценке ценностей. Только отправившись в путешествие с мужем по США, Ксения Бородина осознала, почему так важно выбираться из дома и ехать в другие края.

Телеведущая рассказала о переоценке ценностей. Только отправившись в путешествие с мужем по США, Ксения Бородина осознала, почему так важно выбираться из дома и ехать в другие края.Уехав в Америку, в своем "Инстаграм" звездапризналась, что тут же ожила. Она отметила, что путешествие меняет человека, заставляетперераспределить приоритеты. По словам Ксении Бородиной, это перезагрузка,помогающая вырваться из привычной суеты и рутины и заставить голову по-другомуработать.Знаменитость отметила, что только в путешествииможно обрести истинного себя, понять, чего ты на самом деле желаешь, в какойсреде хочешь находиться и какими людьми желаешь себя окружить. "Я в путешествиях становлюсь спокойнее и вообще начинаю наэтот мир смотреть по-другому. Скажу честно, меня ненадолго хватает, но ощущение,что там жизнь проходит мимо, а тут она кипит. Наверное, это только ощущения, нонаш бешеный ритм в Москве не дает времени на жизнь! Мы летим, бежим, спешимвечно, мчимся...", – сделала важное признание Ксения Бородина.Телеведущая также отметила, что в поездке по Калифорнии жизньдля нее кипит. "Впутешествиях ты сразу живой, а там будто искусственный, дома будто робот, тебязапустили, и ты живешь жизнью сурка, а тут будто просыпаешься, начинаешьсмотреть по сторонам и вдыхать эту жизнь", – сообщила .Как писали "Дни.ру", ранее звезда поделилась подробностями ихс супругом путешествия. Сначала пара на машине посетила Лос-Анджелес, где повеселиласьв парке развлечений, а потом отправилась в Беверли-Хиллз. Далее путь и Курбана Омарова лежал в Лас-Вегас, где они не смогли пройти мимознаменитых казино.