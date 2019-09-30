Телеведущая рассказала о переоценке ценностей. Только отправившись в путешествие с мужем по США, Ксения Бородина осознала, почему так важно выбираться из дома и ехать в другие края.
Телеведущая рассказала о переоценке ценностей. Только отправившись в путешествие с мужем по США, Ксения Бородина осознала, почему так важно выбираться из дома и ехать в другие края.
Уехав в Америку, в своем "Инстаграм" звезда
призналась, что тут же ожила. Она отметила, что путешествие меняет человека, заставляет
перераспределить приоритеты. По словам Ксении Бородиной, это перезагрузка,
помогающая вырваться из привычной суеты и рутины и заставить голову по-другому
работать.
Знаменитость отметила, что только в путешествии
можно обрести истинного себя, понять, чего ты на самом деле желаешь, в какой
среде хочешь находиться и какими людьми желаешь себя окружить. "Я в путешествиях становлюсь спокойнее и вообще начинаю на
этот мир смотреть по-другому. Скажу честно, меня ненадолго хватает, но ощущение,
что там жизнь проходит мимо, а тут она кипит. Наверное, это только ощущения, но
наш бешеный ритм в Москве не дает времени на жизнь! Мы летим, бежим, спешим
вечно, мчимся...", – сделала важное признание Ксения Бородина.
Телеведущая также отметила, что в поездке по Калифорнии жизнь
для нее кипит. "В
путешествиях ты сразу живой, а там будто искусственный, дома будто робот, тебя
запустили, и ты живешь жизнью сурка, а тут будто просыпаешься, начинаешь
смотреть по сторонам и вдыхать эту жизнь", – сообщила .
Как писали "Дни.ру", ранее звезда поделилась подробностями их
с супругом путешествия. Сначала пара на машине посетила Лос-Анджелес, где повеселилась
в парке развлечений, а потом отправилась в Беверли-Хиллз. Далее путь и Курбана Омарова лежал в Лас-Вегас, где они не смогли пройти мимо
знаменитых казино.