Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала идею возобновления транспортного сообщения между Украиной и Крымом, пожелав украинской власти храбрости в этом вопросе.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала идею возобновления транспортного сообщения между Украиной и Крымом, пожелав украинской власти храбрости в этом вопросе.Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Радио "Свобода" на вопрос, планируются ли официальные пассажирские перевозки в Крым, ответил: "Обязательно". Однако затем министр пояснил, что Украина планирует запустить лишь пассажирские перевозки до границы с Крымом, при этом о восстановлении рейсов в сам Крым речь не идет.Украинские перевозчики, написал Криклий в "Фейсбуке", смогут доставлять пассажиров только до контрольных пунктов въезда-выезда на границе. Причем, строительство этих КПВВ — "Чонгар" и "Каланчак" — еще не завершено. "Речь идёт о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине", - уточнил Криклий.По словам Поклонской, Киеву пора перейти к реальным действиям в этом вопросе, так как это отвечает запросу украинского народа. Транспортное сообщение между Украиной и российским Крымом нынешние власти Украины пытаются возобновить, делаются первые пробные шаги, отметила она."И мы абсолютно не против. Могу пожелать лишь успехов в этом направлении. Ну и храбрости чуть-чуть", — сказала Поклонская РИА Новости.Граждане Украины, по ее словам, имеют право ездить в Крым, ставший для них одним из востребованных и любимых мест отдыха, безопасно и комфортно.