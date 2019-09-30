Подозреваемый систематически предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для совместного потребления запрещенных средств и веществ...

Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве в районе Фили-Давыдково ликвидировали притон для потребления наркотических средств.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили 47-летнего ранее судимого жителя столицы. При проведении оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан в подъезде одного из домов на улице Артамонова.Установлено, что подозреваемый систематически предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для совместного потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование квартиры мужчина получал от гостей наркотические средства и психотропные вещества. При обыске в квартире у задержанного были обнаружены и изъяты шприцы, курительные трубки, пластиковая бутылка со следами вещества, стеклянную трубку со следами нагара, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков.Управлением организации дознания ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УНК ГУ МВД России по г. Москве