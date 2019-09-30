Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, активно ведет свои социальные Сети. Там помимо историй про ее разгульную жизнь, иногда бывают даже полезные вещи.

Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, активно ведет свои социальные Сети. Там помимо историй про ее разгульную жизнь, иногда бывают даже полезные вещи.Так, накануне эскортница в одиночестве сходила на фильм "К звездам". Об этом она рассказала в Stories в своем Instagram.После сеанса она отправилась в уборную. В туалете играла классическая музыка, и этот факт крайне впечатлил модель.Вашукевич назвала музыку в дамской комнате кинотеатра слишком прекрасной. После этого она предложила организовать нечто похожее во всех возможных уборных.А вот сам фильм Анастасию не впечатлил."Я очень люблю Бреда Питта… На фильм не ходите, тухляк полный!" — порекомендовала Рыбка.Напомним, полтора года назад девушка стала частью громкого политического скандала. Тогда появилась информация о возможных сексуальных отношений между Сергеем Приходько и сотрудницей эскорт-агентства Анастасией Вашукевич. Поводом для разбирательства послужил выход на YouTube фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника". Он, в свою очередь, базировался на ряде постов Рыбки в Instagram.