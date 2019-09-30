В Прямом эфире обсуждают ситуацию в семье Валентина и Анны Скачковых. Он – успешный сибирский ресторатор. Анна – домохозяка, растила троих детей. Многие годы было все благополучно, но внезапно муж стал ее бить, угрожать, что убьет, и навесил на Анну миллионные долги. Что стало тому причиной?

В "Прямом эфире" обсуждают ситуацию в семье Валентина и Анны Скачковых. Вместе они прожили 23 года. Он – миллионер, успешный сибирский ресторатор. Анна – домохозяйка, растила троих детей. Многие годы в их семье было все благополучно, но в какой-то момент муж стал ее бить, угрожать, что убьет, и навесил на Анну миллионные долги.В студии программы женщина рассказала, что 30 раз вызывала полицию, обращалась к следователям, писала в прокуратуру и суды, но с Валентина все, "как с гуся вода".Анна пыталась уйти, но муж ее возвращал и снова избивал. В итоге она продала вещи, чтобы хватило на билет до Москвы, и сейчас здесь снимает квартиру, а дети 19-ти, восьми и шести лет остались в Новосибирске.Кроме того, рассказывает женщина, муж избил и старшего сына, который пытался за нее заступиться.По словам Анны, крайне агрессивным муж стал после посещения спортивного центра, где ему тренер "выписал" какой-то препарат для роста мышц. А вскоре у Валентина появилась любовница, что стало еще одним поводом для крайней агрессивности супруга, говорит она.Валентин, тем временем, представил свою точку зрения. По его словам, жена злоупотребляет алкоголем и после этого ведет себя неадекватно, а на предложение развестись ответила отказом. При этом он не отрицает, что поднимал на Анну руку.Как получилось, что на супругу бизнесмена "повесили" огромные долги мужа? Останется ли Анна с детьми на улице?Кто настраивает его против жены, и мог ли препарат для роста мышц провоцировать у Валентина агрессию? Что за женщина сейчас рядом с ним, и почему правоохранители не реагировали на заявления Анны, если Валентин действительно угрожал ее убить?Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".