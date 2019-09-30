С уверенной победой на досрочных выборах в нижнюю палату парламента - Национальный совет - поздравил лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Он пожелал лидеру АНП сформировать дееспособное правительство и заявил о готовности России продолжать плодотворное сотрудничество с будущим кабинетом министров.

С уверенной победой на досрочных выборах в нижнюю палату парламента — Национальный совет — поздравил лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Он пожелал лидеру АНП сформировать дееспособное правительство и заявил о готовности России продолжать плодотворное сотрудничество с будущим кабинетом министров.По последним данным, пять политических партий преодолели 4-процентный барьер и проходят в Национальный совет, передает ТАСС. АНП во главе с Себастьяном Курцем набирает 38,4 процента голосов и лидирует. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает 21,5 процента, на третьем месте — правая Австрийская партия свободы: 17,3 процента голосов. Четвертой с 12,4 процента идет партия "Зеленые", партия "Новая Австрия" с 7,4 процента — на пятом месте.Себастьян Курц уже заявил, что намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, передает телеканал "Россия 24". Однако председатель Австрийской партии свободы Норберт Хофер пообещал уйти в оппозицию. Выборы в Национальный совет прошли после того, как канцлеру Курцу и его правительству вынесли вотум недоверия в результате политического скандала, получившего название "Ибицагейт".