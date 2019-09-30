Актер откровенно ответил на вопросы подписчиков своего микроблога. Максим Виторган рассказал о жизни после развода с телеведущей Ксенией Собчак и не только.

Актер откровенно ответил на вопросы подписчиков своего микроблога.Максим Виторган рассказал о жизни после развода с телеведущей Ксенией Собчак ине только.В "Сторис" своего "Инстаграм" артист открыл рубрику "Вопрос-ответ".Максим Виторган отметил, что впервые таким образом общается с поклонниками."Воскресенье. Еврейский Новый год. Смена до поздней ночи. Давайтепопробуем с вопросами, кому делать больше нечего. Первый раз. Потерядевственности, так сказать. Кто первый?" – написал Виторган.Кто-то из подписчиков Максима поинтересовался, как ему живетсяпосле развода с телеведущей Ксенией Собчак: "Как оно, новая жизнь?". В ответартист намекнул, что у него появилась новая возлюбленная, поэтому всеотлично. "Новая жизнь не оно, а она!" – подчеркнул Максим Виторган.Говоря о новой пассии, артист, судя по всему, имел в видуартистку Нино Нинидзе, с которой встречается уже несколько месяцев. К слову,28-летняя зазноба тоже написала Правда, актриса решила не задаватьлишних вопросов. "Я первая!" – написала Нино. "Да, малышка", – ответил ей Максим.После экс-муж Ксении Собчак рассказал, что главное – быть счастливым.Счастье для – это гармония во всем. Артист признался, что вего жизни есть место чуду, однако на него он никогда не рассчитывает."Если бы в жизни можно было исправить что-то одно, что быэто было?" – спросил у актера интернет-обыватель. "Я бы не дал обезьяне взятьпалку, чтобы сбить банан. Пусть сбивает силой мысли. Вот и посмотрим, кудадвинется человечество", – ответил Максим Виторган.