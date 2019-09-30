Телефон Михаила Хачатуряна стал одним из вещественных доказательств уголовного дела о его убийстве тремя дочерьми. Родня пострадавшего по сей день утверждает, что отец баловал сестер, а также проявлял к ним заботу. Недавно в Сети появились фрагменты переписок Хачатуряна с девочками — они доказывают обратное.

Телефон Михаила Хачатуряна стал одним из вещественных доказательств уголовного дела о его убийстве тремя дочерьми. Родня пострадавшего по сей день утверждает, что отец баловал сестер, а также проявлял к ним заботу. Недавно в Сети появились фрагменты переписок Хачатуряна с девочками — они доказывают обратное.На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми. Как оказалось, наказания он записывал на камеру смартфона. При просмотре короткого ролика становится понятно, что отец ругает девочек за большое количество съеденных конфет, снимая пустые фантики, при этом он называет дочерей "тварями". В этот момент Ангелина, Кристина и Мария стоят отвернувшись с опущенными глазами. Это не нравится отцу, он кричит: "Повернись сюда!", выкрикивает слово "урод" и ударяет младшую дочь. После этого видео обрывается. Что происходит дальше — остается только догадываться.Адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер рассказал, что данное видео подтверждает слова девочек о постоянных унижениях, истязаниях, сексуальном насилии со стороны отца. Правозащитник средней дочери Ангелины Алексей Паршин сообщил, что опубликованные кадры позволяют увидеть обстановку, в которой жили сестры.Убийство Михаила Хачатуряна, вызвавшее широкий общественный резонанс, произошло 27 июля 2018 года. Мужчину обнаружили на лестничной клетке в одном из домов Москвы на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны три его дочери. В настоящее время следствие продолжается.