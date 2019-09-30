Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа могла стать одним из самых впечатляющих внешнеполитических достижений президента Украины, однако обернулась позорным провалом. Скандал с телефонными переговорами сыграл в этом свою роль, однако сильный удар бывший шоумен получил и лично от американского лидера.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа могла стать одним из самых впечатляющих внешнеполитических достижений президента Украины, однако обернулась позорным провалом. Скандал с телефонными переговорами сыграл в этом свою роль, однако сильный удар бывший шоумен получил и лично от американского лидера.О том, под каким углом стоит рассматривать встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа в эфире Первого канала рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Красочнее всего о ходе переговоров говорит сделанный в тот момент снимок.Мария Захарова посоветовала внимательнее присмотреться к лицам президентов США и Украины. "Вы считаете, что это маска, что так выглядит человек, который счастлив и преисполнен чувством радости?", – задала она вопрос."Я считаю, что это лицо человека, который видит страшную перспективу того, что ему нужно решить. И я вижу человека, которого предали. Которого предавали до этого, исходя из того, что он прочитал, и которого могут предать именно в этот самый момент", – подчеркнула Мария Захарова.По словам официального представителя МИД России, из текста стенограмы переговоров Зеленского и Трампа видно, что украинский лидер серьезно разочаровался в позиции Запада. Она отметила, что в речи президента Украины красной нитью проходит тезис о том, как много другие страны говорили о его стране, однако ничего для нее не делали. "Но это вопрос не к Западу, это вопрос к Украине, пора просыпаться", – подчеркнула Мария Захарова.Материал дополняется.