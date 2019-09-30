На заседании рассмотрен вопрос организации работы и эффективности принимаемых мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

26.09.2019 состоялось заседание межведомственной комиссии при Губернаторе Владимирской области по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В мероприятии приняли участие Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, врио первого заместителя Губернатора Марина Чекунова, федеральный инспектор Игорь Кацай, руководители структурных подразделений администрации Владимирской области, силовых структур региона, органов местного самоуправления. На заседании рассмотрен вопрос организации работы и эффективности принимаемых мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.С докладом о ситуации с травматизмом на дорогах Владимирской области, в том числе детским, выступил начальник УГИБДД УМВД России Владимирской области Александр Новиков, который сообщил, что за 8 месяцев 2019 года в регионе зарегистрировано снижение основных показателей аварийности. Количество ДТП сократилось на 3,4%, погибших в них людей – почти на 5%. Между тем, в январе – августе текущего года в области зарегистрировано 190 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для уменьшения ДТП с участием несовершеннолетних во Владимирской области организованы профилактические занятия в детских оздоровительных лагерях и школах.На заседании отмечено, что во время подготовки к новому учебному году организовано обследование улично-дорожной сети вблизи учебных учреждений на предмет ее соответствия требованиям стандартов. Выявлено 166 недостатков: у 91 школы отсутствуют дублирующие дорожные знаки в необходимых местах, у 12 школ нет или плохо различима горизонтальная дорожная разметка, у 11 школ отсутствуют пешеходные перильные ограждения, у 12 школ обнаружены дефекты дорожного покрытия.До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 36 комплексов фото-видеофиксации ПДД на федеральной трассе М-7 «Волга». Еще 10 комплексов в рамках регионального проекта «Безопасные и качественные дороги Владимирской области» появятся во Владимире, Коврове, Александрове, в деревне Бабаево Собинского района и поселке Мелехово Ковровского района. По мнению участников заседания эти мероприятия должны способствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках дорог и повышению дисциплины водителей.