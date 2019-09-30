Артистка поделилась снимком из личного архива. Светлана
Лобода запечатлена с новорожденной дочерью Тильдой.
Артистка поделилась снимком из личного архива. Светлана
Лобода запечатлена с новорожденной дочерью Тильдой.
В мае 2018 года вокалиста во второй раз стала матерью. Маленькая
Тильда появилась на свет в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса. Артистка
регулярно публикует фото с малышкой в соцсетях, однако личико девочки пока не
показывает.
Накануне Светлана Лобода в личном "Инстаграм" рассказала
подписчикам, что Тильде совсем скоро исполнится полтора года. "Какое же это
было чудо… А ведь нам уже 1.4", – подписала кадр звезда.
К публикации вокалистка прикрепила черно-белый снимок. На
фото запечатлена новорожденная Тильда. Младенец прильнул к обнаженной груди
матери.
Подписчики кадром остались довольны. Многие
отмечали, что чужие дети растут очень быстро.
"Прекрасное нежное фото ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень трогательно!!!!!😌😌😌Какие вы уже большие)))))💪", "Дети быстро растут 😘...", "А казалось-бы что вчера только родили", – отмечали
интернет-обыватели.
Отметим, что информация об отце девочки – большая тайна. Многие поклонники считают, что это Тилль Линдеманн. Лидер Rammstein тесно общается с
вокалисткой и ее дочками. Недавно, например, старшая наследница певицы – Ева – призналась,
что рок-музыкант подарил ей амулет в виде насекомого.