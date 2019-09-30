Новоявленного супруга Ксении Собчак Константина Богомолова жестко приложили. Поклонники резко негативно высказались о том, как пара выглядела во время одно из выходов в свет.

Новоявленного супруга Ксении Собчак Константина Богомолова жестко приложили. Поклонники резко негативно высказались о том, как пара выглядела во время одно из выходов в свет.Не так давно в Калуге открылся производственный комплекс "Мануфактуры Bosco". На мероприятие глава компании пригласил многих звезд российского шоу-бизнеса. Среди гостей оказались Валерий Сюткин, Ксения Собчак, Ирина Аллегрова, Ингеборга Дапкунайте и Константин Богомолов.В рамках торжества знаменитости посадили деревья, поэтому многие прибыли в условно рабочей одежде. Эти фактом Собчак поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На снимке скандальная журналистка позирует с представителями компании и своим супругом.Казалось бы, мирное фото с лаконичной подписью не должно было вызвать негативной реакции, однако пользователи так не посчитали. Подписчики Ксении обрушились на Константина с резко критикой. Многие отметили, что мужчина выглядит не очень-то мужественно рядом со своей женой."Пристроился тюфяк хорошо😂вон ксюша таскает его везде с собой,деревья сажает, бабло рубит....молодец богомол (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", "Даааа...натуральный тюфячок... ну раз любофффь , то дай Бог!", "Не в обиду...но...он рядом с Вам таким тюфяком мягкотелым смотрится...надеюсь..что это всего лишь вид," – написали поклонники Собчак.Кроме того, фолловеры не забыли пройтись по внешности режиссера: "Толстяк с двойным подбородками, в каких-то балахонах", "Похож на престарелого птенца, который случайно оказался в чужом гнезде и не знает, как себя вести: то ли голос подать, то ли выпасть по-тихому", "На этой фотографии он выглядит нелепо".