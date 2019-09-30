Знаменитая актриса Нелли Уварова оказалась втянута в скандал вокруг больной раком Анастасии Заворотнюк. Актриса не выдержала и резко высказалась о случившемся.

Знаменитая актриса Нелли Уварова оказалась втянута в скандал вокруг больной раком Анастасии Заворотнюк. Актриса не выдержала и резко высказалась о случившемся.Звезда сериала "Не родись красивой" оказалась в центре внимания СМИ после того, как побрилась налысо. Многие подумали, что таким образом Уварова решила поддержать борющуюся с раком Заворотнюк.Масла в огонь подлила сама артистка. Она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" сообщение в поддержку дочери Анастасии Заворотнюк. "Не обращай внимания на недругов, скорейшего выздоровления маме. Есть люди которые не верят этим слухам", – писала она.Шумиха стала настолько раздражать Уварову, что она решила откровенно высказаться. "Дорогие, я подстриглась еще раньше, как узнала о Насте", – неожиданно для многих призналась она."То что раздули СМИ просто не выносимо!" – пожаловалась Уварова.Материал дополняется