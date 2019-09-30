В китайском Гонконге уже которую неделю - демонстрации протеста. На самом деле уже и забыли, с чего началось.

Автор: Дмитрий КиселёвВ китайском Гонконге уже которую неделю — демонстрации протеста. На самом деле уже и забыли, с чего началось. Сначала поводом стало убийство местным парнем своей девушки и требование Китая выдать убийцу для суда над ним. Гонконгские смутьяны сочли, что таким образом Пекин посягает на свободу в бывшей британской колонии, а ныне — китайской территории с переходным правовым режимом.Протест. Столкновения с полицией. Пекин делает шаг назад, но смута уже катится по сценарию украинских майданов, с теми же технологиями управления толпой и с той же ненавистью к властям, что всеми силами подогревается американцами. Такое впечатление, что Америке там нужны кровь и жертвы, чтобы ввести против Китая санкции и тем самым ослабить его в ходе идущей с ним торговой войны.Для этого сценария в Гонконге уже многое подготовлено, включая прямое обращение протестующей молодежи за помощью к США. Со своей стороны, президент Трамп с трибуны ООН впервые прокомментировал события в Гонконге."Мы стремимся стабилизировать наши отношения и при этом очень внимательно следим за ситуацией в Гонконге. Мир рассчитывает на то, что власти Китая выполнят свои обязательства в соответствии с договором, заключенным с Великобританией, в котором Китай обязуется защищать правовую систему и демократический образ жизни в Гонконге. То, как Китай подойдет к этой ситуации, во многом будет определять роль Китая в будущем", — сказал Дональд Трамп.Позвольте, это кто будет определять роль Китая в будущем? Трамп? В Пекине сочли, что это уж слишком."Мы настоятельно призываем США уважать нормы международного права и основополагающие принципы международных отношений, уважать суверенитет Китая и прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и делать безответственные заявления, делать больше для процветания и развития Гонконга", — заявил Гэн Шуан, официальный представитель МИД КНР.Тема Гонконга для Пекина особенно болезненна в канун предстоящего 70-летнего юбилея создания современного Китая. И такое впечатление, что события в Гонконге словно специально были приурочены к 1 октября, чтобы хоть как-то попытаться смазать впечатление от достижений, которые весь мир уже называет "китайским чудом".Автор: Александр БалицкийЕще недавно казалось, что это будет по-настоящему мирный митинг, но вот видно, что напряжение растет. Протестующие подтягиваются к воротам, где оборону держат полицейские, выкрикивают оскорбления, светят им в лица лазерными указками. Видно, что полицейские подтягивают сюда брандспойты, очевидно, что станет жарко. Через несколько минут пыл атакующих действительно охлаждают.Они только этого и добивались, раскрывая под вспышки фотоаппаратов специально заготовленные зонтики, один из символов протеста. Если зонтика нет, не проблема — всегда поднесут для красивой картинки.Те, кто впереди, уже берутся за булыжники. Если прислушаться, то с трибуны в парке Тэймар звучат лозунги о том, как важно строить демократию, причем исключительно мирными методами, но видно, что здесь эту позицию разделяют далеко не все."Они же дети" в гонконгском исполнении. Обязательно в масках и во всем черном. Тем заметнее на этом фоне яркие флаги стран, что принято благодарить за поддержку и напутствие."Мы надеемся, что США продолжат защищать Гонконг на пути к демократии, чтобы мы добились той автономии, какую хотят видеть в Белом доме", — говорят митингующие.О том, как близки они с такой далекой для них Украиной, они и узнали недавно. Но героические истории майданного противостояния теперь рассказывают взахлеб, пересматривая на уличных экранах привезенный блокбастер с уже наложенными субтитрами на кантонском диалекте. После просмотра многие даже рыдали под специально написанный на Тайване гимн протеста, который и называется "Гонконгу слава!"Одна из площадок, откуда фильм о Майдане распространялся со скоростью вирусной рекламы, — маленькая комната на 10-м этаже. Музей памяти жертв на площади Тяньаньмэнь — всего-то несколько квадратных метров — но главное – экран и то, что на нем. Чем не пособие, что наглядно объяснит, почему жертвы во имя революции — это нормально."Там подавляли мирный протест с помощью палок и пуль. И в Гонконге мы сталкиваемся с таким же жестким давлением полиции", — сказал Мак Хой-Ва, руководитель Альянса поддержки патриотического движения.Офицер гонконгской полиции по имени Кит согласился на интервью только при условии, что его лицо не попадет в кадр. Семьям полицейских постоянно угрожают — уже несколько раз атаковали жилые дома."Опасность не в том, что тебя убьют. На это у них не хватит духа. А в том, что они выискивают детей сотрудников. На них нападают, над ними издеваются. Даже в школе и даже учителя. Учитель может просто сказать: смотрите, это сын полицейского", — сказал Кит.Демонизация полиции — как часть отработанной технологии, где ответные действия преподносятся как необоснованная агрессия власти, поклониться жертвам которой в Гонконге уже водят туристов.Стихийный мемориал в память о якобы убитых полицией демонстрантах на станции метро "Принц Эдвард" уже стал культовым местом — цветы, свечи, плакаты с призывами продолжать борьбу с полицией. Вот только ни одного имени погибшего и уж тем более фотографии за все это время здесь так и не появилось. Их вообще не существует. Но так ли это уже важно для тех, кому куда важнее слухи, что так мобилизуют.В число убитых здесь записали и пять самоубийц. Один из них сбросился с моста с запиской "Гонконг, так держать". Так появился пункт о наказании виновных среди пяти невыполнимых требований, предъявленных властям.Расследование действий полиции, реформирование избирательной системы, освобождение всех задержанных за участие в беспорядках, отмена поправок к закону об экстрадиции преступников на материковый Китай. Этот закон и стал поводом для манифестаций, но власти от него и так отказались. Но об этом уже никто не вспоминает.Вот уже почти два часа идут первые публичные слушания, первый диалог, на который пошли власти Гонконга и который сами и организовали. Глава администрации Кэрри Лам — внутри здания вместе с представителями общественности — 150 человек на эту встречу случайным образом отобрал компьютер. Но протестующие напротив здания продолжают выкрикивать лозунги и не расходятся, видно, что на диалог они даже не настроены.Сначала они кидались под колеса, чтобы не пропустить главу администрации Гонконга на встречу, потом взяли здание в кольцо, возмутившись, почему в зал позвали всего 150 человек, а не 150 тысяч.На несогласованный митинг полиция даже не отреагировала, и это, кажется, еще больше разозлило собравшихся."Они всегда подготовлены. Им точно кто-то поставляет экипировку и оружие, например, палки, ножи и даже бомбы. В одной из квартир мы изъяли ножи, металлические шарики — все это лежало наготове", — рассказал полицейский.Протесты — как проверка на прочность и вызов накануне празднования 70-летия основания КНР. Тем активнее соцсети зазывают на митинги. Где и во сколько начнется следующий, — картинка придет на мобильный телефон."У них есть инструкции, что нужно делать, они их получают через Интернет. Видно, что все это хорошо организовано. А это карты оплаты. Мы увидели их у детей, которые были на протестах. Целые пачки таких карточек — ими можно расплачиваться в магазинах. Дети сказали, что им раздали эти карточки, чтобы они стояли на митинге для массовости", — сказал полицейский.Около часа у полицейских хватало выдержки и терпения. Но вот они вышли из здания, где располагается администрация Гонконга, и постепенно начинают оттеснять протестующих от здания. Распыляя слезоточивый газ, полицейские оттесняют демонстрантов на проспект с одной стороны, потом с другой, разбивая на группы и обращая в бегство.Те оставляют после себя разбитые окна, вывернутые столбы и тонны макулатуры, которой оклеены и без того исписанные стены. И это уже не те "стены Леннона" со словами про мир во всем мире, если в адрес тех, кто только посмеет начать эти плакаты сдирать, пишут проклятия."Здесь очень много призывов к насилию. И это уже не тот Гонконг, который в последние годы становился все лучше и лучше. Я — житель Гонконга уже в четвертом поколении и вижу, как протесты испортили его", — подчеркнул один из местных жителей.Чтобы отмыть Гонконг от протестной грязи, они каждое утро выходят на улицы со скребками и ведрами, стараясь сделать все максимально быстро. Ведь на тех, кто выступает за сохранение формулы "одна страна — две системы", борцы за демократию уже объявили охоту.