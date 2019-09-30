В Калуге торжественно открыли большой производственный комплекс мануфактуры Bosco. Для области это новые рабочие места и большие инвестиции.

В Калуге торжественно открыли большой производственный комплекс мануфактуры Bosco. Для области это новые рабочие места и большие инвестиции.Крупнейшее швейное предприятие в стране построили всего за год. Участниками церемонии стали известные спортсмены, артисты, политики. Современной высокотехнологичный комплекс — это более 900 рабочих мест."Мне очень хочется, чтобы здесь было много успешных созданий, чтобы шили не переставая, чтобы люди гордились, что работают здесь", — сказал Михаил Куснирович, председатель совета директоров Группы компаний Bosco di Ciliegi.Выпускать здесь будут более 3,5 миллионов трикотажных изделий в год — одежду известных брендов в люксовом, премиальном и среднем сегментах.Площадь предприятия, входящего в индустриальный парк "Калуга-Юг" превышает 16 тысяч квадратных метров. Производство включает экспериментальный цех, производственный корпус и учебный класс. Оборудование современное, поэтому все легко делается.Уже второе десятилетие Калужская область — настоящий магнит для инвесторов. Здесь открыли 86 крупных предприятий, создали свыше 25 тысяч рабочих мест и привлекли 450 миллиардов рублей инвестиций."Во всем мире идет жесточайшая борьба за инвестиции, за то, чтобы именно Россию они избирали местом размещения своего производства . А на карте России именно мы стараемся, чтобы это была Калужская область", — подчеркнул губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.Успехи региона в немалой степени связаны с реализацией успешных инвестпроектов, которые дают работу людям, наполняют бюджет. Одним из таких проектов стала открытая швейная фабрика Bosco. На планируемые объемы предприятие выйдет уже к концу года.