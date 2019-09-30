На военном космодроме Плесецк, что в Архангельской области, прошли испытания Тополь-М. После старта боевой блок ракеты пролетел практически через всю страну упал на камчатском полигоне, сообщает Министерство обороны России. Таким образом стратегический комплекс подтвердил свои характеристики, надежность и боеспособность.

На военном космодроме Плесецк, что в Архангельской области, прошли испытания "Тополь-М". После старта боевой блок ракеты пролетел практически через всю страну упал на камчатском полигоне, сообщает Министерство обороны России. Таким образом стратегический комплекс подтвердил свои характеристики, надежность и боеспособность."Тополь-М" – трехступенчатая, твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, которая может базироваться как в шахте, так и на мобильной установке. Максимальная дальность полета – свыше 11 тысяч километров. Мощность единственного боевого блока составляет около 500 килотонн в тротиловом эквиваленте.