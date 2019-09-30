Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком. Он успел пообщаться со своим коллегой Эммануэлем Макроном.

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком. Он успел пообщаться со своим коллегой Эммануэлем Макроном.Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона, состоявшаяся 19 августа на юге Франции, дала серьезный толчок к развитию как двусторонних отношений, так и к пересмотру всего западного вектора политики в отношении России. Немногим более чем месяц спустя политики вновь пересеклись.Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в Париже, куда российский лидер прилетел, чтобы проститься с Жаком Шираком. Переговоры президентов России и Франции состоялись после панихиды и продлились около двух минут, передает . После этого российский лидер проследовал к своему автомобилю.Подробностями об этой короткой встрече Путина и Макрона поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не назвал бы это беседой, просто обменялись репликами, стоя на крыльце", – заметил официальный представитель Кремля.Материал дополняется.