В семье пуэрто-риканского певца Рики Мартина ожидается пополнение — он станет отцом в четвертый раз. Об этом он заявил во время публичного мероприятия, организованного Human Rights Campaign.

В семье пуэрто-риканского певца Рики Мартина ожидается пополнение — он станет отцом в четвертый раз. Об этом он заявил во время публичного мероприятия, организованного Human Rights Campaign.Мартин отметил, что с ним на событии находятся его муж Джван Йосеф, а также дети Валентино и Маттео, сообщает Daily Mail. Исполнитель признался в любви своей семье и сделал громкое заявление: "Мы беременны. Мы ждем. Я люблю большие семьи".Рики Мартин и Джван Йосеф сыграли свадьбу в январе 2018 года. В декабре того же года у них родилась дочь Люсия Мартин-Йосеф.