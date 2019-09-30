Российские военные на сирийской авиабазе Хмеймим за два года уничтожили 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок. Беспилотники постоянно совершенствуются. Большинство дронов было запущено из идлибской зоны безопасности.

Российские военные на сирийской авиабазе Хмеймим за два года уничтожили 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок. Беспилотники постоянно совершенствуются. Большинство дронов было запущено из идлибской зоны безопасности.На прошлой неделе Минобороны РФ организовало для десятков иностранных журналистов пресс-тур в Сирию; он начался с авиабазы Хмеймим, пишет газета "Красная звезда".Особое внимание на авиабазе уделяется системе противовоздушной обороны. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок. Большинство запускалось из идлибской зоны безопасности.По его словам, террористы постоянно совершенствуют боевые дроны, увеличивая их дальность и поражающую способность; это очень серьёзное и опасное оружие."Оно характеризуется непредсказуемостью полёта, а самое главное – у них очень маленькая отражающая поверхность, поверхность рассеивания, потому что в основном они сделаны из пластика или дерева и только очень маленькая часть может давать сигнал для радиолокатора. Но наши средства ПВО их эффективно обнаруживают и уничтожают", – подчеркнул Конашенков.Также журналистам показали базу в Тартусе (по условиям соглашения с Сирией Россия может держать здесь до 11 боевых кораблей), который за эти годы прошла модернизацию. Через две недели здесь начнет функционировать новый судоремонтный центр.Финальной точкой в поездке стал Алеппо — один из самых древних городов мира, который стал ареной ожесточенных боев между правительственными войсками и террористами.За несколько лет, прошедших после освобождения города, он заметно восстановлен. Возобновили работу более 16 тысяч промышленных предприятий. При этом власти провинции так и не получили средств от ЮНЕСКО на восстановление исторических памятников, входящих в список всемирного наследия, пишет "Красная звезда".