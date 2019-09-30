В МИД РФ заявили, что ответом на отказ российскому информационному агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании станут симметричные меры в отношении британских СМИ.

В МИД РФ заявили, что ответом на отказ российскому информационному агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании станут симметричные меры в отношении британских СМИ.Ежегодная конференция британской Консервативной партии началась в воскресенье, 29 сентября, в Манчестере. Агентство Sputnik подало заявку на аккредитацию для участия в этом мероприятии за месяц. Однако оргкомитет конференции в аккредитации отказал, не объяснив причин своего решения. При этом официальный ответ от него агентство получило лишь поздно вечером в субботу, 28 сентября.В сентябре оппозиционная Лейбористская партия Великобритании аккредитовала журналистов Sputnik на свою аналогичную конференцию, отмечает РИА Новости.В июле МИД Великобритании отказал корреспонденту агентства Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы. А за день до этого на ту же конференцию не пустили сотрудников телеканала RT.