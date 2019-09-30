Россияне считают, что семья живет в бедности, если средний доход одного члена не превышает 12 тысяч рублей. По исследованию Левада-центра, доходы 40% респондентов - ниже этой суммы.

Россияне считают, что семья живет в бедности, если средний доход одного члена не превышает 12 тысяч рублей. По исследованию Левада-центра, доходы 40% респондентов — ниже этой суммы.Респонденты утверждают, что для поддержания нормального уровня жизни семье нужно примерно 38 тысяч рублей на человека. Авторы исследования также попросили респондентов назвать объем среднедушевого дохода их семьи за прошедший месяц, и он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода — 17 тысяч рублей.Реальные доходы россиян падали на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году показали околонулевой рост (на 0,1%). В первом полугодии 2019 года снижение продолжилось: доходы сократились на 1,3%.По данным социологов, в Москве средняя сумма, необходимая для нормальной жизни, находится в пределах от 52 тысяч до 60 тысяч рублей.Обеспечить нормальный уровень жизни жителей крупных городов может сумма от 39 до 42 тысяч и средних городов от 35 до 40 тысяч рублей. Это превышают показатель для жителей сельской местности. Им необходима сумма от 31 до 35 тысяч рублей в месяц.