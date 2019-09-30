ГИБДД готовится к введению электронных водительских прав. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Черников. Продемонстрировать удостоверение инспектору водитель сможет на экране смартфона. Конкретные сроки перехода на цифру пока неизвестны. Другая инициатива уже на подходе — человек, который не сдал на права, сможет оспорить результаты экзаменов, если посчитает, что его завалили умышленно.

ГИБДД готовится к введению электронных водительских прав. Об этом в понедельник, 30 сентября, рассказал глава ведомства Михаил Черников. Продемонстрировать свое удостоверение инспектору водитель сможет на экране смартфона. Конкретные сроки перехода на цифру пока неизвестны, а вот другая инициатива уже на подходе — человек, который не сдал на права, сможет оспорить результаты экзаменов, если посчитает, что его завалили умышленно.Начинающие автолюбители — гроза российских дорог. Это, конечно, исключения. Те, кто правильно учились, по правилам и ездят, если сдадут на права.Блогер-автолюбитель взывает к справедливости. Он считает, что его экзамен завалили умышленно. Ему сказали, что он заехал на линию при повороте налево на первом упражнении. Его насторожило то, что сразу сказали прекратить видеозапись. Что это значит — осталось за кадром, ведь именно видео должно зафиксировать все ошибки — и автолюбителя, и даже инспектора, если тот не прав.На площадке обычно вопросов не возникает, здесь все достаточно очевидно, а вот в городе — совсем другое дело. Как признаются сами инструкторы, оценка может быть весьма и весьма субъективной. Именно видеозапись дает реальную техническую возможность оспорить результаты экзамена — без пересдачи и судебных разбирательств."Ход экзамена записывается на видеорегистратор. Саму запись корректировать никто не имеет возможности, да и не имеет права, поэтому каждый экзамен можно потом спокойно пересмотреть, оценить заново ситуацию, которая оказалась спорной", — рассказал инструктор по вождению Борис Валуйкин.Оценить заново будет можно, заявляют в ГИБДД, но при этом не уточняют когда. Нет ясности и по другой инициативе — сделать автомобильные удостоверения электронными. Например, одна гражданка забыла дома права. Досадное недоразумение, а стоит 500 рублей. А ведь доказательства прямо в смартфоне — серия, номер, дата выдачи. Женщина подстраховалась и сфотографировала водительское удостоверение, но электронная версия документом не считается. Без бумажки автомобилист — правонарушитель. Но все изменится с приходом цифровизации, электронного документооборота."Понятное дело, что будут какие-то перекосы. Может быть потребуют распечатанную копию или еще что-то. Проще будет, конечно, сотрудникам ГИБДД, пользуясь базой данных по номеру проверить по номеру водительского удостоверения — существует оно или нет", — прокомментировал ситуацию руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев.В ГИБДД заявляют, что автомобильное будущее именно таково. Показал удостоверение на смартфоне — поехал дальше. А если у смартфона сядет батарейка? Вопросов пока больше, чем ответов. Причем и у экспертов, и у законодателей. Они ведь тоже бывают автолюбителями."Ныне существующая информационная база МВД, в частности госавтоинспекции, она крайне нестабильна. Я сам получал новое водительское удостоверение по истечению срока. Это было год назад, и мне уже сказали сотрудники, что постоянно эта база зависает на несколько часов, то есть проблема с этой электронной базой есть уже сегодня", — поделился депутат Госдумы России, председатель организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.В ГИБДД пока вопрос прорабатывают. Известно наверняка только одно — пластиковые удостоверения точно никто отменять не планирует. Они могут пригодиться, к примеру, за рубежом.