28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации во Владимире «Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы. Специалисты компании рассказали ..

28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации воВладимире «Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы.Специалисты компании рассказали жителям города о том, что такое биометрия иудаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрическойсистеме и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивнойлекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификациибиометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятиепрошло более чем в 70 регионах России.Единая биометрическая система в России начала работать 30 июня 2018 года. Онасоздана по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерствацифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации иявляется одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации,которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегоднязарегистрироваться в системе можно в более чем 10 000 отделений банков,расположенных в 800 городах России. Во Владимире насчитывается 89 отделения в9 банках, где можно сдать биометрию.Сеть пунктов приема биометрии постоянно расширяется. В начале сентября сборбиометрии начался в отделениях «Почты России» нового формата. Планируется,что зарегистрировать биометрию можно будет и в других организациях, в том числев Центрах государственных услуг «Мои документы» (МФЦ). Сегодня с помощьюудаленной идентификации граждане России могут получить следующие финансовыеуслуги полностью в электронном виде: открыть счет, вклад, получить кредит. Такиеуслуги уже предоставляют «Почта Банк», «Тинькофф», ПСБ, «Совкомбанк», «Хоумкредит». По мере накопления биометрических данных в Единой биометрическойсистеме будет появляться все больше возможностей ее применения в разныхсферах. Так, например, один из возможных сценариев использования — это оплататоваров на кассе и в вендинговых аппаратах с использованием биометрии лица.Чтобы зарегистрироваться в Единой биометрической системе, гражданинунеобходимо всего один раз прийти в банк, где у него открыт счет, или открыть счетво время посещения. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться на порталегосуслуг (в Единой системе идентификации и аутентификации — ЕСИА), если ранеепользователь не был в ней зарегистрирован. После этого сотрудник банка «снимет»биометрические данные пользователя — сделает фото и запись голоса — и загрузитих в Единую биометрическую систему. Весь процесс занимает не более 7 минут.Подробнее о Единой биометрической системе можно узнать на сайте: https://bio.rt.ru.