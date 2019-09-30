В России создадут многоразовый транспортный космический корабль, объявили в Роскосмосе. И рассказали, что называться он будет Арго, доставлять на орбиту сможет до двух тонн груза, а первая ступень сможет после запуска вернуться обратно. И это, конечно же, очередной повод вспомнить про Илона Маска, который как раз в эти дни тоже много чего рассказал о своих планах освоения космоса.

В России создадут многоразовый транспортный космический корабль, объявили в Роскосмосе. И рассказали, что называться он будет "Арго", доставлять на орбиту сможет до двух тонн груза, а первая ступень сможет после запуска вернуться обратно. И это, конечно же, очередной повод вспомнить про Илона Маска, который как раз в эти дни тоже много чего рассказал о своих планах освоения космоса. Однако, в Российском космическом агентстве уверяют: речь не о конкуренции с американской SpaceX.Многоразовый. Возвращаемый. Грузовой. О проекте под названием "Арго" заговорили в российской компании Международные транспортные космические системы. Транспортный корабль, который разработают специально для Роскосмоса, как предполагается, будет доставлять грузы на МКС – до двух тонн, и возвращать до одной тонны на Землю."Мы уделяем особое внимание развитию механизмов государственно-частного партнерства. На сегодняшний день мы готовим ряд рамочных соглашений о сотрудничестве. Пока без конкретных технических деталей. Как только будут детали, мы будем готовы их обсудить с нашими партнерами", — ограничился кратким пояснением руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.Вероятнее всего, запускать "Арго" будет ракета-носитель "Союз-5", которая как раз сейчас на стадии разработки. В госкорпорации Роскосмос уже заявили – в случае успешной реализации проекта, кораблю в рамках российской космической программы применение найдется незамедлительно."Если этот корабль будет действительно такой красивый удобный и качественный, как это представлено в презентации, мы могли бы рассмотреть возможность его использования. У нас много задач, которые мы можем диверсифицировать: космический туризм, снабжение МКС", — подчеркивает исполнительный директор по перспективным программам Роскосмоса Александр Блошенко.Массой почти 12 тонн в составе орбитальной станции корабль сможет находиться до 300 суток. Схожий по характеристикам корабль Илона Маска Dragon, он стал первым многоразовым, рассчитан на 750 суток полета. При этом "Арго" уже считают ответом проекту американского изобретателя. Но о прямой конкуренции речи не идет."В данном случае они напрямую не будут конкурировать, потому что заказы Америки по доставке грузов на МКС через Роскосмос малы. Роскосмос асторонавтов больше доставляет. "Арго" сможет поработать для российской космической программы. И посоперничать "Арго" сможет с российским грузовым "Прогрессом", — отмечает создатель сообщества "Открытый космос" Виталий Егоров.К слову, новость о создании многоразового корабля "Арго" появилась почти одновременно с громким заявлением Илона Маска о создании ракетного корабля StarShip, который тоже считается многоразовым. На низкую орбиту его планируют вывести уже весной, в качестве эксперимента. Впоследствии корабль может быть использован для доставки первых колонистов на Марс."Думаю, впервые у нас есть устройство, которое при небольшой доработке может помочь обустройству самоподдерживающейся (self-sustaining) колонии на Марсе и базы на Луне. Если развитие продолжится по экспоненте, то тогда мы сможем отправлять людей на орбиту еще до следующего года", — утверждает изобретатель Илон Маск.Российский проект "Арго" планируется воплотить в жизнь к 2024 году. Первым возможным заказчиком в рамках международного сотрудничества может стать Китай сразу после того, как начнется строительство китайской многомодульной космической станции.