Артист доволен своим пребыванием в Америке. Алексей
Воробьев буквально прыгает от радости.
Артист доволен своим пребыванием в Америке. Алексей
Воробьев буквально прыгает от радости.
В личном "Инстаграм" 31-летний вокалист опубликовал
видеозапись. В кадре он танцует и скачет на крыше одного из зданий Лос-Анджелеса.
"Что вам
нужно, чтобы РАДОВАТЬСЯ тому, что вы живете и можете прямо сейчас все изменить,
если вы не счастливы? (здесь
и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – задался
вопросом Алексей Воробьев.
Судя по
всему, артист невероятно счастлив от того, как складывается его карьера за
рубежом. Российский певец получил роль в американском сериале. Алексей Воробьев
снимается вместе с Джоном Малковичем.
Певец играет
летчика из России, который должен собирать сведения о космической программе США
и передавать их на родину. Причем у персонажа будет не только
шпионская, но и любовная линия.
"Когда в
17 лет я уезжал из родной Тулы в Москву на вокальный телевизионный конкурс, все
говорили мне, что из этого ничего не получится. Когда несколько лет назад я
впервые летел из Москвы в Америку, не говоря ни слова по-английски, мне
говорили то же самое. Но я не останавливался, продолжал работать, учиться, и
двигаться вперед. И сегодня я могу с гордость поделиться с вами новостью о
своей новой роли в Голливуде, и счастлив быть частью этого проекта", – писал
ранее в микроблоге.