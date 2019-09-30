Артист доволен своим пребыванием в Америке. Алексей Воробьев буквально прыгает от радости.

Артист доволен своим пребыванием в Америке. АлексейВоробьев буквально прыгает от радости.В личном "Инстаграм" 31-летний вокалист опубликовалвидеозапись. В кадре он танцует и скачет на крыше одного из зданий Лос-Анджелеса."Что вамнужно, чтобы РАДОВАТЬСЯ тому, что вы живете и можете прямо сейчас все изменить,если вы не счастливы? (здесьи далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – задалсявопросом Алексей Воробьев.Судя повсему, артист невероятно счастлив от того, как складывается его карьера зарубежом. Российский певец получил роль в американском сериале. Алексей Воробьевснимается вместе с Джоном Малковичем.Певец играетлетчика из России, который должен собирать сведения о космической программе СШАи передавать их на родину. Причем у персонажа будет не толькошпионская, но и любовная линия."Когда в17 лет я уезжал из родной Тулы в Москву на вокальный телевизионный конкурс, всеговорили мне, что из этого ничего не получится. Когда несколько лет назад явпервые летел из Москвы в Америку, не говоря ни слова по-английски, мнеговорили то же самое. Но я не останавливался, продолжал работать, учиться, идвигаться вперед. И сегодня я могу с гордость поделиться с вами новостью освоей новой роли в Голливуде, и счастлив быть частью этого проекта", – писалранее в микроблоге.