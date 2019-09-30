30 сентября 1998-го года была проведена "перепись населения русскоязычного интернета". И на тот момент по ее данным, доступ к интернету в России имел один миллион человек.

30 сентября 1998-го года была проведена "перепись населения русскоязычного интернета". И на тот момент по ее данным, доступ к интернету в России имел один миллион человек. Сейчас всемирная паутина доступна практически каждому. И роль Интернета в современном мире сложно переоценить.