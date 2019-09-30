Многие переживают за больную раком мозга Анастасию Заворотнюк. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян недавно запустил флешмоб в поддержку актрисы и прокомментировал ход событий.

Многие переживают за больную раком мозга Анастасию Заворотнюк. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян недавно запустил флешмоб в поддержку актрисы и прокомментировал ход событий.Эксперт рассказал, что очень переживает за "няню Вику". Он добавил, что буквально несколько недель назад запустил акцию в ее поддержку и был очень удивлен тем фактом, что миллионы россиян откликнулись на призыв."Пару недель назад запустил флешмоб #НастяЖиви в ее поддержку в соцсетях. Очень порадовало, что большое количество людей решили в нем поучаствовать,"– отметил Манукян.Он подчеркнул, что и представить не мог, что его пост соберет такую значительную аудиторию. В данный момент контент оценило приличное количество народа. Многие поспешили выразить свою поддержку и наилучшие пожелания для Анастасии, которая сейчас отчаянно сражается с коварной болезнью."В данный момент в него зашли уже 3 миллиона человек и более 100 000 человек поставили свои лайки. Тысячи комментариев в поддержку Насти и ее семьи," – поведал Вадим.Эксперт отметил, что отчаиваться пока рано, даже если по последней информации состояние Анастасии все еще остается пограничным. Он дополнил, что поддерживает семью артистки и надеется, что у этой истории будет положительный финал. Напомним, что сейчас родные Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы."Мне кажется, что никогда нельзя терять надежду, даже если речь идет о тяжелом заболевании. Шанс есть всегда и нужно верить в то, что Анастасия выкарабкается. Я ей очень этого желаю и хочу поддержать ее мужа. Петр, держитесь! Настя, живи!," – подытожил Манукян.