Дональд Трамп допустил арест главы комитета конгресса по разведке за госизмену. У себя в Twitter президент США пояснил, что Адам Шифф намеренно исказил и неверно пересказал в Конгрессе телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп допустил арест главы комитета конгресса по разведке за госизмену. У себя в Twitter президент США пояснил, что Адам Шифф намеренно исказил и неверно пересказал в Конгрессе телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По версии Шиффа, американский лидер якобы пытался подкупить Киев и призывал начать расследование деятельности на Украине сына своего основного конкурента на президентских выборах — Джозефа Байдена.The Fake News Media wants to stay as far away as possible from the Ukraine and China deals made by the Bidens. A Corrupt Media is so bad for our Country! In actuality, the Media may be even more Corrupt than the Bidens, which is hard to do!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 сентября 2019 г.Это послужило поводом для начала процедуры импичмента, напоминает телеканал "Россия 24". Трамп заявил, что Шифф все выдумал.Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 сентября 2019 г.