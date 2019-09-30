30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.

30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом. Речь шла о Сирии, которую в тот момент рвали на части террористы из варварского халифата, вооруженная оппозиция и разношерстные бандформирования.Свои интересы в Сирии были и у американцев — они требовали немедленной отставки законно избранного президента Башара Асада. И в отличие от США, чьи военные стали бомбить Сирию без санкции ООН или каких-либо других законных оснований, российские военные начали операцию лишь после официального приглашения от властей Сирии. И вовремя. Еще какие-то недели — над Дамаском бы взвился черный флаг террористов ИГИЛ (запрещено в РФ). Сейчас война в Сирии завершена. Недобитки — лишь в провинции Идлиб.Военное вмешательство России в конфликт в Сирии имело огромное значение не только для освобождения Арабской Республики. Фактически этот решительный шаг означал окончательное возвращение России большую мировую политику и то, что современный мир стал многополярным.Специально для "Вестей недели" итоги этой беспрецедентной военной операции прокомментировал министр обороны России Сергей Шойгу.И четыре года назад все удивлялись, и тем более теперь. Тогда, в 2015-м, Россия неожиданно для всех развернула группировку сил в Сирии, причем этому не смогли помешать страны, которые стремились уничтожить государственность Арабской Республики и считали, что задача практически выполнена.Теперь удивляются, что, несмотря на противодействие — и прямое, и косвенное — Дамаск при помощи Москвы вернул под контроль большую часть утраченных в ходе первых лет войны территорий, террористическая группировка ИГИЛ потерпела поражение в результате действий российских военных.Освобождена Пальмира — памятник античной архитектуры мирового значения — а у России появилось две современные военные базы — морская в Тартусе и авиационная в Хмеймиме.Это ранее все штурмовики и бомбардировщики, которые взлетали отсюда, били по позициям боевиков. Например, и это довольно интересная статистика, 20 ноября 2015 года российская авиация поднималась в небо 139 раз, теперь, по словам военных, больше учебно-тренировочных и разведывательных полетов. Интенсивность ударов снизилась еще в конце 2017 года. И тут важно вспомнить: президент России тогда прилетел на авиабазу Хмеймим и объявил о разгроме террористов псевдохалифата и выводе части группировки российских сил.Западные лидеры, которые под видом борьбы с терроризмом, скорее, решали и решают собственные геополитические задачи, также неоднократно объявляли о победах над радикалами, но никто не рискнул бы лететь в Арабскую Республику — показательная разница.Обычные будни Хмеймима. Личный состав — в столовой. Банно-прачечный комплекс. Спортивные площадки. На авиабазе в Сирии комфортно. Этим мало кого можно удивить в XXI веке, но еще лет 10 назад кто бы мог представить, что российская база на Ближнем Востоке будет. И будет выглядеть так.Министр обороны России Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью "Вестям недели" заявил: и сама военная операция в Сирии, и работа по созданию пунктов базирования — операции уникальные, аналогов в мире по многим параметрам нет."Когда идет активная работа, это мне напоминает пит-стопы "Формулы-1". Когда прилетает самолет, его со всех сторон окружают техники. Кто-то заправляет, кто-то меняет боеприпасы, кто-то настраивает навигацию, кто-то загружает полетное задание. Летчики в это время пошли попить кофе, сели, пошли работать дальше. Это современная база, не какие-то полевые условия, там в хороших условиях живут наши ребята, там прекрасная столовая, медицина. Там у нас действует по полной программе телемедицина, чтобы можно было из лучших клиник, из Военно-медицинской академии впрямую заниматься. К сожалению, это тоже бывает, когда требуется квалифицированно помощь. У нас налажена полностью система эвакуации раненых. Мы делаем это сейчас не по старинке — там модули самые современные, которые обеспечивают жизнедеятельность и жизнеобеспечение на протяжении всего периода эвакуации и самолетами, и вертолетами", — отметил Сергей Шойгу.Боевики радикальных группировок, которые находятся в зоне деэскалации Идлиб, периодически пытаются нанести удары по базе при помощи ударных беспилотников и реактивных систем залпового огня. Пытаются безуспешно. По словам официального представителя российского оборонного ведомства, за два года 120 беспилотных аппарата были сбиты средствами противовоздушной обороны Хмеймима. Здесь на боевом дежурстве находится и новейший российские комплексы ПВО С-400.Такие комплексы прикрывают и военно-морскую базу России в Тартусе. В документах это по-прежнему пункт материально-технического обеспечения флота, но по факту — полноценная база, которая обеспечивает постоянное российское присутствие в Средиземном море. А даже сам факт этого остужает пыл тех стран, которые часто говорят о собственной исключительностью.Кстати, не так давно западные журналисты смогли посетить Хмеймим, выехать за пределы российской базы в районы, которые не так давно находились в руках террористов, что называется, увидели все своими глазами, но вряд ли этот факт откроет глаза руководителям стран, которые продолжают называть террористов представителями вооруженной светской оппозиции. Уж сколько раз такое было. По мнению главы российского оборонного ведомства, операции в Сирии подтолкнула Россию к тому, чтобы активно совершенствовать технику и системы вооружения.- Вы один из немногих людей, которые обладают полной информацией военной операции в Сирии. А вас лично что-нибудь удивило за эти годы? Вот вы вроде все понимаете, все знаете, доклады у вас каждый день — оперативные, объективные. А вот было такое, чтобы вы прямо удивились?- Меня удивили молодые конструктора, которые приходили и говорили: вот доработали, мы готовы . За свои — это я вам дословно почти говорю,- ехать туда: дайте только нам возможность попробовать, показать, что это будет работать. Ребята, там на кухне что-то делают, это из КБ ребята, но которые инициативно разработали какие-то вещи, приехали туда, и мы им давали такую возможность.Ударные беспилотные летательные аппараты, которые готовы. Но сейчас у нас уже это пошло в серию. Это такие системы, которых нет у наших коллег за рубежом, — сказал Шойгу.- То есть Сирия заставила нас не сократить этот разрыв беспилотной авиации, а где-то даже обогнать кого-то?- Да.Результаты последних побед правительственных сил в Сирии над боевиками бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) — южная часть зоны деэскалации Идлиб, которую удалось освободить от радикалов, что не поддержали режим прекращения огня. Боевики здесь использовали масштабные подземные сооружения, пещеры строили несколько лет.Вот такие тоннели соорудили боевики бывшего филиала "Аль-Каиды": здесь есть свет, водоснабжение, вентиляция. Террористы собирались обороняться здесь долго и упорно. Под землей склады боеприпасов, госпитали, ходы сообщения соединяют пункты управления, огневые точки, наблюдательные позиции. Здесь можно было переждать практически любой артиллерийский или авиационный удар. Еще несколько лет назад эти сооружения стали бы серьезной проблемой для правительственных сил, теперь же бойцы сирийской армии, используя приобретенный опыт, смогли выбить боевиков.И это — еще один итог ежедневной деятельности военных специалистов на территории Сирии. Российские советники помогают сирийским партнерам обучать подразделения. К тому же сирийские военные получают опыт побед, без которого успех просто невозможен.