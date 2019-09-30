Пожар на асфальтобетонном заводе вспыхнул в понедельник днем в Свердловском районе Красноярска. Столб черного дыма, как свидетельствуют записи очевидцев, был виден за несколько километров.

Пожар на асфальтобетонном заводе вспыхнул в понедельник днем в Свердловском районе Красноярска. Столб черного дыма, как свидетельствуют записи очевидцев, был виден за несколько километров.Огнем оказалась охвачена емкость с битумом вместимостью 100 тонн. На улицу Лесопильщиков отправили семь автоцистерн, две автолестницы и автомобиль пенного тушения. К моменту прибытия спасателей черный хвост поднялся на несколько сотен метров.Совладать с огнем удалось примерно через полтора часа, сейчас сотрудники МЧС проливают пеной хранилище битума.В результате инцидента никто не пострадал.