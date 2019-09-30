Колоссальным уроком для себя назвал свое прошлое скандальное выступление в Самаре певец Дмитрий Билан.

"Колоссальным уроком для себя" назвал свое прошлое скандальное выступление в Самаре певец Дмитрий Билан.Он еще раз извинился перед самарцами во время концерта под названием "Прости меня, Самара!", передает ТАСС.Ранее, выступая на Дне города в Самаре, Билан возмутил пришедших на его концерт своим неадекватным поведением.После он принес извинения через социальные сети и пообещал провести в Самаре бесплатный концерт, подарить городу детскую площадку и оборудование для лечения детей.Билан подарил Самарской областной детской клинической больнице им. Ивановой два монитора высокого класса для реанимации и операционных, которые позволяют определять жизненные функции у детей в тяжелом состоянии, и передал сертификат на установку детской площадки самарской Студии инклюзивного творчества."Я говорю вам огромное спасибо за то, что в моей жизни это случилось, и случилось единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя чему-то учит… Я с большим почтением к вам, и с большой любовью, и с большим извинением за тот дурацкий случай, который меня гложет по сей день", — сказал певец на концерте.