В Союзе музеев России также считают, что заявления о якобы имеющем место препятствовании развитию малого и среднего предпринимательства в данном случае носят откровенно надуманный характер

Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил разъяснения от главного юриста Союза музеев России С.С. Жамкочьяна относительно правомерности взимания музеем платы за использование изображений музейных предметов, музейных коллекций и объектов, расположенных на территории музеев.Данный вопрос, как сообщается в письме, находится в сфере особого внимания Союза музеев России. Один из ведущих специалистов в области музейного законодательства отвечает на доводы оппонентов музея, подтверждая законность и необходимость проводимой работы. В Союзе музеев России также считают, что заявления о якобы имеющем место препятствовании развитию малого и среднего предпринимательства в данном случае носят откровенно надуманный характер, так как «развитие малого бизнеса не может основываться на неправомерном отказе от соблюдения федеральных законов и их нарушении по усмотрению предпринимателей».Напомним, что до 1 октября 2019 года музей-заповедник приостановил претензионную работу по случаям незаконного использования изображений музея в коммерческих целях, ведет активные переговоры с представителями бизнеса по данному вопросу. Музей признал необходимость корректировки прейскуранта в части его детализации и как следствие понижения цен. Кроме того, музеем были даны подробные пояснения относительно свободного бесплатного использования изображений музейных зданий в некоммерческих целях.