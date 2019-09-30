В матче 11-го тура российской премьер-лиги Спартак проиграл Оренбургу. Встреча проходила на поле Открытие Арены в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые доигрывали встречу в меньшинстве.

В матче 11-го тура российской премьер-лиги "Спартак" проиграл "Оренбургу". Встреча проходила на поле "Открытие Арены" в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые доигрывали встречу в меньшинстве.У победителей голами отметились Андрей Малых и Джордже Деспотович, забившие на 45-й и 63-й минутах соответственно, а у хозяев поля единственный мяч на 65-й минуте забил Лоренсо Мельгарехо.Стоит отметить, что гости доигрывали в меньшинстве: полузащитник Даниэль Мишкич на 72-й минуте получил вторую желтую карточку и отправился досматривать противостояние в подтрибунное помещение."Спартак" потерпел четвертое поражение в РПЛ и с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Оренбург", одержавший третью победу в последних пяти играх, поднялся на 11-ю строчку, имея в активе 11 очков.В следующем туре чемпионата России подопечные Олега Кононова в воскресенье, 6 октября, на выезде сыграют с "Краснодаром", а оренбуржцы днем ранее примут московское "Динамо".