В посольстве России в Норвегии опровергли сообщения местных СМИ о якобы появлении на Шпицбергене российских спецподразделений.

В посольстве России в Норвегии опровергли сообщения местных СМИ о якобы появлении на Шпицбергене российских спецподразделений."Не можем характеризовать ее (информацию) иначе, как грубую провокацию", — заявили РИА Новости в диппредставительстве.По мнению российских дипломатов, данный информационный вброс является частью системной работы по созданию образа врага в лице России и неуклюжей попыткой оправдать рост расходов на оборону.Ранее портал Aldrimer.no сообщил со ссылкой на источники, что на Шпицбергене якобы были замечены подразделения российского спецназа, а на материковой части Норвегии — разведчики в гражданской одежде.