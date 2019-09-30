Злоумышленник, отжав пластиковое окно, проник в квартиру, расположенную на 1-м этаже, и похитил оттуда денежные средства, компьютерную технику и золотые ювелирные изделия...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Братеево и УВД по ЮАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих приезжих, подозреваемых в совершении квартирных краж», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Братеево поступило сообщение о квартирной краже. По словам заявителя, неизвестный, открыв створку окна, проник в его комнату, расположенную на первом этаже, и похитил имущество на сумму более 2 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые 27-летний и 31-летний приезжие.В настоящее время полицейскими установлен еще один эпизод их противоправной деятельности.Так, в ОМВД России по району Царицыно с заявлением о краже обратился житель района. По словам заявителя, неизвестный, отжав пластиковое окно, проник в его квартиру, расположенную на 1-м этаже, и похитил денежные средства, компьютерную технику и золотые ювелирные изделия. Ущерб составил 35 тысяч рублей.По данным фактам следователями ОМВД России по району Братеево и ОМВД России по району Царицыно возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22