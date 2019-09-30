Самой многонациональной свадьбой и церемонией с самым большим количеством гостей стала свадьба в Дербенте, организованная на День города на местном стадионе Нарын-Кала.

Самой многонациональной свадьбой и церемонией с самым большим количеством гостей стала свадьба в Дербенте, организованная на День города на местном стадионе Нарын-Кала.Этот факт теперь занесен в Книгу рекордов Гиннесса, передает ТАСС.Начальник отдела ЗАГС администрации Дербента Татьяна Марченко рассказала, что в книгу отдела записей актов гражданского состояния администрации города Дербента 29 сентября 2019 года внесены данные 24 пар представителей 16 национальностей. Общее количество свидетелей (они же гости свадьбы) – 10 382.Мэр города — Хизри Абакаров – назвал все происходящее грандиозным историческим событием, которое прославит Дербент на весь мир.Самой молодой парой свадьбы стали 19-летние Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова.