Телеведущая Ксения Бородина отправилась в поездку по Америке вместе с супругом Курбаном Омаровым. Правда, в Лас-Вегасе знаменитости не повезло – она проигралась в казино.

Телеведущая Ксения Бородина отправилась в поездку по Америке вместе с супругом Курбаном Омаровым. Правда, в Лас-Вегасе знаменитости не повезло – она проигралась в казино.Ксения с мужем путешествуют на машине. Сперва возлюбленные посетили Лос-Анджелес, где хорошенько повеселились в парке развлечений, а потом отправились в Беверли-Хиллз. Далее их путь лежал в Лас-Вегас, где семейная пара не смогла пройти мимо знаменитых казино.Вероятно, любопытство Бородиной взяло вверх, и девушка решила попробовать свои силы в азартных играх, однако особого успеха ей добиться не удалось. Впрочем, как издание EG.ru, звезда отечественного шоу-бизнеса не сильно-то расстроилась своей неудаче, чем поделились с поклонниками на своей странице в социальной сети "Инстаграм"."Казино, казино, казино. Я не рискнула без друзей садиться за покерный стол, но вот Рулетка зашла. Правда, минус 100 баксов. Для местных ставок это ничего", – написала телеведущая.Она рассказала, что от Вегаса у нее остались просто невероятные впечатления. Девушке очень понравился разноцветный, переливающийся сотнями огней, суетливый шумный город. Ксения отметила, что здесь веселье никогда не заканчивается и все радуются.К слову, для выхода в свет, пусть и в компании близких знакомых, знаменитость выбрала для себя примечательный наряд – короткое пестрое платье, перетянутое широким ультра-модным ремнем, и белые ботильоны. Дополнила образ хулиганская черная косуха, как бы небрежно накинутая на плечи.Поклонники не смогли остаться в стороне и не уделить внимания образу: "Такая дерзкая!" (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.), "Красотка😍 Ксю, я всегда тобой восхищалась", "Блин, я вам лет 25 дам , не больше 😍красотка!".