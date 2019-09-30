Первая ракетка России Екатерина Александрова вышла в третий круг теннисного турнира в китайском Пекине, обыграв пятого номера мирового рейтинга Симону Халеп. Российская теннисистка одержала победу над румынкой в двух сетах.

Первая ракетка России Екатерина Александрова вышла в третий круг теннисного турнира в китайском Пекине, обыграв пятого номера мирового рейтинга Симону Халеп. Российская теннисистка одержала победу над румынкой в двух сетах.Встреча общей продолжительностью 1 час 5 минут завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Александровой. Этот поединок стал вторым очным противостоянием между соперницами. Благодаря победе россиянка сравняла счет в личных встречах.Примечательно, что за выход в следующий этап турнира Александрова поспорит либо с соотечественницей Дарьей Касаткиной, либо с Ариной Соболенко из Белоруссии.