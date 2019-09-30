Знаменитый певец Сергей Лазарев решился показать годовалую дочь Аню. Сорвать покровы секретности он решился после записи передачи Секрет на миллион с Лерой Кудрявцевой.

Знаменитый певец Сергей Лазарев решился показать годовалую дочь Аню. Сорвать покровы секретности он решился после записи передачи "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.Артист сделал откровенное признание. "Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир– Никитушка , Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – подписал он снимок с детьми на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Лазарев поблагодарил коллектив шоу "Секрет на миллион" и всех тех, кто выслушал его откровения. "Спасибо, что адекватных людей, способных радоваться чужому счастью, в разы больше негативно настроенных", – заявил исполнитель.Отдельной благодарности от певца удостоилась ведущая шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева. Она лично занималась подготовкой Лазарева к выпуску."А недоброжелателям, завистникам я хочу сказать – не судите, да не судимы будете!" – обратился к хейтерам исполнитель.Напомним, второй с Сергеем Лазаревым вышел в эфир в субботу, 30 сентября. Артист раскрыл главную тайну своей жизни – рассказал о рождении дочери.Слухи о том, что в семье Лазарева , появились около полугода назад. Долгое время певец опровергал все сообщения о появлении дочки. Кто является матерью, неизвестно.