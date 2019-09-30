Начало октября в Москве и области принесет с собой по-настоящему теплую погоду, хотя будет дождливо и ветрено. В четверг термометры могут показать около +20 градусов.

Начало октября в Москве и области принесет с собой по-настоящему теплую погоду, хотя будет дождливо и ветрено. В четверг термометры могут показать около +20 градусов, сообщил в понедельник "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По словам синоптика, это связано с приходом циклона, который принесет теплый воздух со Средиземноморья.Ближайшей ночью в московском регионе ожидается +11, +13, днем во вторник до +17 градусов. В среду температура немного снизится: ночью будет +5, +7, днем +15.В четверг днем воздух прогреется до +17, +19 градусов, а на юге столицы — до +20.При этом всю неделю погода будет облачной и дождливой, также прогнозируется ветер до 12-17 м/с. Поэтому о бабьем лете говорить не приходится, сказал Вильфанд.В пятницу, осадки начнут ослабевать, но станет холоднее. 4 октября будет дождливо, прогнозируется +10, +15 и днем.В выходные до +10, переменная облачность, преимущественно без осадков.