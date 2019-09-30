Тренер клуба итальянской серии D Гроссето Томмазо Казалини лишился своего поста за слова в адрес шведской активистки Греты Тунберг. Клуб расторг контракт с наставником молодежной команды.

Тренер клуба итальянской серии D "Гроссето" Томмазо Казалини лишился своего поста за слова в адрес шведской активистки Греты Тунберг. Клуб расторг контракт с наставником молодежной команды.Томмазо Казалини критически отозвался на своей странице в Facebook щ 16-летней шведской активистки. В тот же день руководство клуба было поставлено в известность, а еще через день последовали суровые меры в отношении тренера молодежной команды. Казалини был уволен из клуба.Как сообщает РИА Новости, руководство "Гроссето" посчитало пост Казалини оскорбительным. "Сотрудники клуба в первую очередь должны являть собой положительный пример для детей и молодежи", — заявила пресс-служба клуба в сообщении, размещенном на официальном сайте.