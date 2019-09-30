Поиски главного тренера Спартака продолжаются. Одним из кандидатов на замещение вакантной должности может стать французский специалист Лоран Блан.

Поиски главного тренера "Спартака" продолжаются. Одним из кандидатов на замещение вакантной должности может стать французский специалист Лоран Блан.Лоран Блан, в прошлом знаменитый защитник сборной Франции, "Монпелье", "Марселя", "Наполи", "Барселоны", "Интера" и "Манчестер Юнайтед", чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000. После завершения карьеры футболиста Блан тренировал "Бордо", сборную Франции и "Пари Сен-Жермен". Он четырежды выигрывал со своими клубами чемпионский титул (1 раз с "Бордо" и три раза с "ПСЖ"). В настоящее время Блан не связан контрактом ни с одним из клубов."Спартак" пока не контактировал с Бланом. Однако, согласно французским источникам, 53-летний Блан рассматривается москвичами в качестве кандидата на должность главного тренера.